كشفت مديرية التربية والتعليم موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 بالاسم ورقم الجلوس سيكون خلال نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل اعتبارا من 8 يونيو إلى 10 يونيو الجاري حيث جرى الانتهاء من أعمال التصحيح لكافة المواد الدراسية التي امتحانها الطالب وجاري أعمال الرصد والمراجعة وتحديد الأول بالكنترول الرئيسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 موعد الظهور بالأسم ورقم الجلوس

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إنه من المقرر أن يتم الإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 في غضون الأيام القليلة المقبلة ويمكن انتظارها من يوم الخميس المقبل 8 يونيو حتى السبت 10 يونيو لاعتمادها من محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم وإعلانها على موقع المديرية بالاسم ورقم الجلوس ليحصل الطالب على بياناته ونتيجته كاملة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 موعد الظهور بالاسم ورقم الجلوس

أوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية انه تزامنا مع موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 بالاسم ورقم الجلوس يمكن الطالب الحصول على نتيجته كاملة من الرابط التالي هنـا.

حيث تظهر للطالب النتيجة بدرجات كل المواد وترتيبه على المدرسة والإدارة التعليمية والمحافظة ومجموعه كما يتيح الرابط الاطلاع على تفاصيل النتيجة العامة ونسبة النجاح العامة والأوائل وترتيب الإدارات التعليمية.

أشارت وكيل وزارة التعليم أنه جرى الانتهاء من التصحيح تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية بالاسم ورقم الجلوس ويمكن الإعلان عن النتيجة نهاية الجاري الخميس المقبل بحد أقصى السبت المقبل حيث يعقب انتهاء أعمال التصحيح مراجعة ورصد الدرجات والمراجعة النهائية تمهيدا لإعلان النتيجة.