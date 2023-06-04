حسن يوسف يمازح تامر عبد المنعم: «يا ريتكم كرمتوني بفلوس بدل الدرع»

أعرب الفنان حسن يوسف عن سعادته في ندوة تكريمه بقصر السينما، بحضور عدد كبير من الجمهور المحب له، مشيرًا إلى وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، التي حرصت أن يكون التكريم تحت رعايتها.

حسن يوسف يمازح تامر عبد المنعم

ومازح حسن يوسف، أثناء تكريمه من قصر السينما، تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما قائلًا: «كنت أتمنى التكريم يكون بدلا من الدرع بظرف فيه فلوس».

آخر أعمال حسن يوسف

يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير حسن يوسف هو مسلسل الضاهر من إخراج ياسر زايد وبطولة محمد فؤاد وتامر عبدالمنعم ورغدة، فريال يوسف، مادلين طبر، سميرة محسن، كريم كوجاك، أحمد التهامي، إنجي شرف، أميرة هاني، صبري عبد المنعم، إيمان حمدي، كريم الحسيني، رانيا خطاب، صوفيا ياسين، عمروالزعيم، علاء مرسي، نيفين محمد، مريم سعيد صالح، علاء زينهم، سحر عبد الحميد، إيمان سلامة، حسان العربي، مظهر أبو النجا، منير مكرم، كريم صبحي، غنوة محمود.