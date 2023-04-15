أحدث ظهور للفنانة شمس البارودي: تحتفل بعيد ميلاد حسن يوسف

احتفل الفنان الكبير حسن يوسف بعيد ميلاده، مساء أمس الجمعة، داخل منزله، بحضور زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وعدد من أفراد عائلته الذين حرصوا على مشاركته في هذه المناسبة.

ونشر الكاتب محمد يوسف، شقيق الفنان حسن يوسف، صوراً من عيد ميلاد الأخير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهرت فيها شمس البارودي وهي تطفئ شمعة جديدة في عيد ميلاد زوجها، وعلق عليها قائلاً: «الشباب شباب القلب، حضرت اليوم فطار مع الأسرة الكبيرة في منزل الشقيق الأكبر الفنان الرائع حسن يوسف الذي لقب بالولد الشقي، وكان يوافق عيد ميلاده التاسع والثمانون، ولا زال يتمتع بخفة الظل، ربنا يحفظه ويمتعه بالصحة والعافية».

شقيق حسن يوسف يستعيد موقفاً كوميدياً معه

وأضاف: «أذكر في نهاية عام 1976 بعد عودتي إلى مصر بأسبوعين بعد غياب 5 سنوات في تونس وهولندا، ذهبنا أنا وحسن ووالدي لحضور عزاء والدة خطيب شقيقتي، فمال حسن عليّ وهمس لي بأننا سنغادر بعد نهاية هذا الرابع، ولا بد أن أعطي للمقرئ بقشيش ونحن نغادر قاعة العزاء حتى لا نقصر رقبة شقيقتي أمام خطيبها».

وتابع قائلاً: «نظرت له بدهشة مستطلعاً إن كان بيتكلم بجد ولا هزار، فلم ألمح أي معالم تدل على الهزار، وحين لمح توجسي أكد لي بأن هذه العادة استجدت على المصريين أثناء غيابي خارج مصر، وانتهى المقرئ ونهضنا وأنا متوجس من حسن، فاقتربت من والدي لأساله صحة ما قاله لي، فتمالك والدي نفسه بالكاد من الضحك، وقال لي أوعى تعمل كدة ده بيضحك عليك».