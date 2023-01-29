القائمة الكاملة لأبطال مسلسل «بيت السيدة» لـ حسن يوسف

يستعد الفنان حسن يوسف، للعودة إلى الساحة الدرامية مُجددًا، بعد غيابٍ دام نحو 4 أعوام، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «بيت السيدة»، ومن المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان المُقبل 2023.

ويُشارك الفنان حسن يوسف، في بطولة مسلسل «بيت السيدة» عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عفاف شعيب، وأحمد سلامة، وفتوح أحمد، وميار الببلاوي، وإيمي طلعت زكريا، وياسمين جمال، وعبد الرحيم حسن، وياسر علي ماهر وآخرين، والعمل من تأليف أحمد سلامة، وإخراج سامر خضر.

انطلاق تصوير مسلسل بيت السيدة الأسبوع المُقبل

ومن المُقرر أنّ ينطلق تصوير مسلسل بيت السيدة لـ حسن يوسف، اعتبارًا من الأسبوع المُقبل، حيث سيُجرى العمل على قدّم وساق، بشأن اللحاق بموسم دراما رمضان.

الضاهر.. آخر أعمال حسن يوسف الدرامية

يذكر أنّ الفنان حسن يوسف، يغيب عن الدراما التليفزيونية منذ 4 أعوام، حيث كانت آخر تجاربه ظهوره كضيف شرف في مسلسل «الضاهر» بطولة الفنان تامر عبد المنعم، ومحمد فؤاد، ورغدة، وفريال يوسف، ومادلين طبر، وسميرة محسن، وكريم كوجاك، وأحمد التهامي وإنجي شرف وآخرين.

ويعتبر مسلسل «عودة البارون»، هي ثاني تجربة إخراج لسامر خضر في مصر، بعد انتهاءه من تصوير مسلسل «عودة البارون»، خلال الأيام القليلة الماضية، والذي يشارك في بطولته عدد من النجوم منهم الفنانة عاف شعيب وكل من النجوم أحمد سلامة وإيمي طلعت زكريا .