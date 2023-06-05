انتشال جثة شاب غرق في الساحل الشمالي

نجح فريق غواصي الخير المتطوعين في العثور على جثمان الشاب الغريق على ساحل البحر أمام قرية كليوباترا السياحية، وجرى انتشال الجثة من البحر، وانتقلت على الفور سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

نقل الجثة إلى مستشفى مطروح العام

واستقبلت مستشفى مطروح العام محمد عنتر علي مبروك عبدالله 21 سنة من قرية نكلا العنب إيتاي البارود جثة هامدة بعد تعرضه لحادث غرق في البحر أثناء الاستحمام في شاطئ القرية السياحية.

حادث الغرق

وكشفت التحريات الأولية عن توجه الشاب الذي كان يعمل في محطة تحلية مياه البحر في الكيلو 40 طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي الدولي عقب انتهاء عمله إلى الاستحمام على شاطئ القرية السياحية المواجهة للمحطة تاركاً ملابسه ومحفظة الجيب وبعض الأغراض الشخصية على الشاطئ ونزل إلى البحر وسحبه التيار إلى الداخل، وعقب استغاثة بعض زملائه، انطلق غواصو الخير من مطروح للبحث عن الجثة في البحر، وبعد ساعات من البحث على مدار 24 ساعة تم العثور على الجثمان وانتشالها من البحر وتسليمها للجهات المعنية.