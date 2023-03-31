تفاصيل تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي من ديروط حتى القوصية.. فيديو

تنفذ وزارة النقل مُمثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، عددا مُهما من الطرق، أبرزها طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى القوصية، ضمن مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي الذي يمتد من القاهرة حتى معبر أرقين بطول 1155 كم وهو جزء من طريق «القاهرة / كيب تاون»، الذي يمر بـ 9 دول إفريقية ويبلغ طوله 10.228 ألف كيلو متر وسيكون محورا حرا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين الدول الافريقية.

تطوير طريق الصعيد

وضعت الهيئة العامة للطرق والكباري، وفق تقرير لها، خطة تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى القوصية، ورفع كفاءة الطريق ليصبح بعرض 6 حارة مرورية في كل اتجاه منها 3 حارة بالرصف الخرساني لطريق خدمة الشاحنات وذلك ضمن المشروع القومي للطرق الذي يشمل إنشاء 7000 كم طرق وتطوير وإزدواج 10000 كم طرق.

تم افتتاح المرحلة الأولى في المسافة من الجيزة حتى المنيا بطول 230 كم بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 25 / 12 / 2021، وتم افتتاح المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من مدينة المنيا وحتى مدينة القوصية بطول 60 كم يوم 2 مارس 2023، حيث تشتمل المرحلة الثانية على عدد 6 أعمال صناعية «6 أنفاق»، ليصبح الطريق بعرض 6 حارات مرورية في كل اتجاه بينها 3 حارة بالرصف الخرساني.

رفع كفاءة عدد من القطاعات بالطريق

ويجري حالياً تطوير وتوسعة ورفع كفاءة عدد من القطاعات بالطريق المسافة من القوصية حتى أسيوط والمسافة من السباعية حتى إدفو والمسافة من إدفو حتى أسوان والمسافة من أسوان حتى توشكى، كما أن كافة مراحل الطريق تنفذها شركات مصرية وطنية متخصصة وذلك في إطار الاهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل.

يدخل طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى القوصية، ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها، لمراقبة حركة المرور على الطرق للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير أعلى درجات السلامة والأمان لقائدي المركبات.

الطريق هو محور تنموي متكامل لربط محافظات صعيد مصر وخدمة المشروعات التنموية الجديدة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية، كما هو موضح بالفيديو هنا، كما أن جميع المشروعات التي تنفذها الدولة ومنها مشروعات الطرق هدفها خدمة المواطن المصري وخدمة خطط التنمية الشاملة، وخاصة في الصعيد، وهذا المشروع يعتبر نموذجًا واضحًا في هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطرق والكباري بمصر.