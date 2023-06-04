داعية إسلامي للحجاج: الله يعاملنا بإحسان فأدوا الشعائر بطمأنينة

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنَّه من أبرز النصائح التي يجب على حجاج بيت الله الحرام عدم إغفالها هذا العام، هو تجنب الوقوع في الخطأ عمداً: «وأنت ضيف الله عز وجل في بيته الحرام، قد يتعرض بعض الحجاج للقلق عند أداء الفريضة للمرة الأولى أقول له اطمئن فالله كريم».

عبد المعز: الله كريم يعامل عبده بالإحسان

وأضاف «عبد المعز» خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون» على شاشة DMC، أنَّ الله عز وجل كريم ولا يعامل عبيده إلا بإحسان ورحمة: «ربنا لا يعاملنا بالورقة والقلم، ولكن بالفضل والإحسان، فلتطمئنوا».

ضرورة التعامل مع الله بطمأنينة أثناء إقامة شعائر الحج

تابع الداعية الإسلامي، أنَّه يجب عدم الخوف والتعامل مع الله بـ إحسان مستشهدًا بالآية الكريمة، «ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم»، «اطمئنوا واعتمدوا وتوكلوا على الله ولا تتعمدوا الخطأ وتجنبوا الوقوع في أخطاء بعينها».

وأوصى بضرورة السؤال عن الشعائر التي سيقيمها الحاج لمعرفة الطريقة الصحيحة لأدائها وتعلم ما المطلوب منه في الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وإذا أخطأ بعد ذلك فليطمئن، «إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ».