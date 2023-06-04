نائب رئيس «المصريين الأحرار»: عرض الحقيقة يحد من الشائعات

قال النائب بسام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن عرض الحقيقة من شأنه الحد إلى حد بعيد من الشائعات وإن كنا في المرحلة الأولى سنواجه مشكلات.

طرح الحقيقة بمصداقيتها

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، أن طرح الحقيقة بمصداقيتها وشفافيتها وحيادها والموضوعية هو أصل الحكاية.

سرعة التجاوب في نشر المعلومة

وأكد أن سرعة تجاوب ونشر المعلومة الحقيقة ومدى مصداقيتها أمر هام للغاية في إطار الضوابط الدستورية والأمن القومي، إذ يجب مراعاة ذلك نظرا لأنها تعد خطوطا حمراء لا يجوز الاقتراب منها.

ولفت إلى أن حزب المصريين الأحرار شارك بورقة تطرح رؤية منضبطة في الحوار الوطني للحرية المسؤولة الواعية المستنيرة لتداول المعلومات.