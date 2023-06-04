إصابة شاب وطفل في تصادم سيارة مع تروسيكل على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد»

أصيب شاب وطفل بإصابات مختلفة مساء اليوم الأحد، جراء حادث تصادم وقع على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي نقلا على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم علي طريق بورسعيد بالإسماعيلية، قرب مركز ومدينة القنطرة غرب بين سيارة ملاكي مع تروسيكل بدون لوحات معدنية.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث نقلت المصابين إلى مستشفي أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج اللازم، وقالت المصادر الطبية إن المصابين في الحادث هما أحمد جمال أمين أبو زيد35 سنة يقيم بحي الشهداء بدرائرة قسم ثان الإسماعيلية ومصاب بجروح قطعية متفرقة بالوجه والجبهة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وطفل يدعي إبراهيم محمد جمال أمين أبو زيد 7 سنوات مقيم بنفس العنوان ومصاب بكسور مختلفة.

مصرع طفل في حادث بالإسماعيلية

وكان قد لقي طفل في العقد الثاني من العمر مصرعه في الإسماعيلية جراء حادث مروري علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قرب قرية المنايف التابعة لمركز أبوصوير أمام محطه الكهرباء اليوم الأحد نقلته سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفي الحميات لحين انتهاء التحقيقات.

وانتقل علي الفور ضباط المباحث الجنائية بمركز شرطة أبوصوير، للتوصل إلى هوية الطفل وتبين أنه يدعي احمد محمد عبد المنعم 15 سنة مقيم بقرية الواصفية التابعة لدائرة المركز.