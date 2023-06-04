فرص عمل برعاية وزارة الشباب والرياضة.. مرتبات مجزية وحوافز وتأمينات

ينتظر الكثير من الشباب الانتهاء من إتمام الدراسة الخاصة والحصول على شهادة المؤهل الدراسي حتى يبدأون في البحث عن وظائف خالية بمرتبات مجزية تناسبهم، ما يجعل وزارة الشباب والرياضة تهتم بتوفير فرص عمل للشباب بشكل دائم، لتعلن الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح.

تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها عن تفاصيل الوظائف اليوم التوظيفي المفتوح، والمقرر تنظيمه لإحدى الشركات يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو من عام 2023، ليبدأ من الساعة 10 صباحا، ويستمر حتى الساعة 3 مساء، للعمل في وظيفة مسؤول تمويل.

مميزات وظائف الشباب والرياضة الخالية

- تقدم الشركة للموظفين العاملين في الدولة رواتب مجزيه.

- تمنح الشركة للموظفين العاملين بها حوافز شهرية.

- توفر الشركة للموظفين العاملين بها تأمين اجتماعي.

- كما توفر للعاملين في الشركة تأمين طبي وتمنحهم إجازات سنوية.

الشروط المطلوبة لوظائف الشباب والرياضة

- أن يكون المتقدم لـالوظائف الخالية قادر على التسويق.

- أن يكون المتقدم للوظائف جيد في مهارات التواصل.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه القدرة علي العمل الميداني.

ويتم تنظيم الملتقى التوظيفي في مركز شباب مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء.