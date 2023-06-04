10 وظائف شاغرة في مشروع طاقة الرياح برأس غارب.. المؤهلات المطلوبة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، عبر موقعها الرسمي، بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن 10 وظائف شاغرة لمواطني المدينة في مشروع «أمونت» لطاقة الرياح، بقدرة 500 ميجاوات لإنتاج الكهرباء، مشيرة إلى أن جميع المقبولين للوظائف المتاحة سيتمتعون بتأمين اجتماعي وانتقالات من وإلى الموقع، وغيرها من المميزات الأخرى.

وظائف شاغرة في مشروع طاقة الرياح بمدينة رأس غارب

وتضمنت المؤهلات المطلوبة مهندسين مدنيين اثنين، شريطة توافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمهندس مدني في مشروعات طاقة الرياح، وإجادة اللغة الإنجليزية، والحد الأقصى للسن 35 سنة.

وتضمنت الوظائف أيضًا مهندسين مدنيين اثنين، شريطة توافر خبرة لا تقل عن سنة كمهندس مدني في مشروعات طاقة الرياح، وإجادة اللغة الإنجليزية.

مسؤول صحة وسلامة مهنية

ومن الوظائف المطلوب شغلها أيضًا مسؤولين اثنين عن الصحة والسلامة المهنية، شريطة توافر خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مشروعات طاقة الرياح، وإجاة اللغة الإنجليزية، والحد الاقصى للسن 27 سنة، وأن يكون المتقدم حاصلا على قدر كاف من الشهادات المعتمدة يؤهله للعمل.

مسؤول تواصل مجتمعي

ومن الوظائف الشاغرة أيضًا مسؤول أو مسؤولة تواصل مجتمعي، يكون على دراية بالتواصل مع المجتمع المحلي برأس غارب، ولديه قدرة على حل المشكلات، ومهارات تواصل ممتازة، وتحدث اللغة الإنجليزية بشكل جيد جدا، والحد الأقصى للسن 30 سنة، ويفضل من له خبرة بنفس الوظيفة سابقا.

متخصص في التنوع البيولوجي

وتضمنت الوظائف متخصص في التنوع البيولوجي، شريطة أن يكون على دراية تامة بأنواع الحيوانات والطيور والنباتات المتواجدة في منطقة رأس غارب، وأن يكون لديه قدرة فائقة على التعامل مع كل أنواع الكائنات الحية في منطقة المشروع، وتوافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال، وإجادة اللغة الإنجليزية، والسن لا يتجاوز 35 سنة.

مترجم لغة صينية

وشملت الوظائف المطلوب شغلها مترجمين اثنين للغة الصينية، شريطة إجادة اللغة الإنجليزية، وتوافر مهارات تواصل ممتازة، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس الوظيفة المطلوبة، على ألا يتجاوز السن 30 سنة.

وبحسب الإعلان، يكون التقدم لشغل الوظائف من خلال المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، بدءا من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل.