متطوعة بإحدى مؤسسات «التنمية المستدامة»: شعرنا بالنجاح عندما تحولت سخرية المصيفين منا إلى مساعدات

إيماناً بأهمية الحفاظ على البيئة، ورفع الوعى لدى المواطن المصرى بقضايا الاستدامة، قررت هند حسين التطوع لدى مؤسسة «الشجرة للتنمية والفن»، التى تعتبر أول مؤسسة شبابية فى شمال سيناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التى تستهدف توعية الكبار والأطفال بطرق حماية البيئة، ومن بين تلك الفعاليات، حملة تنظيف الشاطئ، وتعريف الجمهور بمخاطر البلاستيك أحادى الاستخدام على الحياة البرية والبحرية.

«انضممت إلى مؤسسة الشجرة منذ عامين، لتدريب المتطوعين على إعداد وكتابة المبادرات البيئية الناجحة، بحكم عملى كأستاذ علوم أراضٍ، بكلية العلوم الزراعية البيئية، بجامعة العريش»، حسبما تقول «هند» لـ«الوطن».

مجموعة خطوات إدارية يتبعها مسئولو ومتطوعو المؤسسة قبل تنظيف الشاطئ أوضحتها «هند» قائلة: «فى البداية تتم مخاطبة مجلس مدينة العريش لإعلامه بخطة المتطوعين، ثم مخاطبة إحدى شركات التنظيف لتقوم بإزالة النفايات التى يجمعها المتطوعون، ويخاطب أعضاء الجمعية وزارة الشباب والرياضة لمساعدة الشباب المتطوع، وتدعو المؤسسة رواد الشاطئ والمصيفين عبر فيس بوك للمشاركة فى المبادرة».

تبدأ عملية تنظيف الشاطئ بتقسيم الشباب المتطوع بشكل عرضى، ويتم توزيع أدوات التنظيف عليهم من أكياس كبيرة لجمع قمامة الشاطئ وشوكة لتنظيف الرمال وسحب أى نفايات ثقيلة، إضافة إلى قفازات الحماية، وتشارك «هند» المتطوعين بتوعية رواد الشاطئ بأهمية الحفاظ على البيئة ومخاطر رمى البلاستيك فى مياه البحر: «شعرنا بتحقيق النجاح عندما تحولت سخرية المصيفين منا إلى مساعدات يقدمونها لنا أثناء القيام بجمع النفايات والتخلص منها».