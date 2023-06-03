هل تعود العاصفة الترابية مرة أخرى؟.. «البيئة» تجيب

كشفت وزارة البيئة، تفاصيل إمكانية عودة العاصفة الترابية اليوم من عدمه، والتي يتم قياسها من خلال معامل التهوية الـ«VI»، وهو مؤشر يمكن من خلاله التعرف على قدرة العوامل الجوية على تشتت أو تراكم الملوثات وتختلف قيمة معامل التهوية باختلاف فترات اليوم.

وأوضحت وزارة البيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هناك احتمالية لعودة العاصفة الترابية تكون في البحر الأحمر والتي يُدل عليها باللون الأحمر في معامل التهوية وهو ما يعني أن التهوية سيئة وتساعد على تركيز الملوثات.

معامل التهوية وعلاقته بالعاصفة الترابية

وأشارت الوزارة إلى أن اللون الأخضر في معامل التهوية يعني وجود تهوية جيدة تساعد على تشتت الملوثات، واللون الأصفر يعني التهوية جزئية تساعد على تشتيت جزئي للملوثات، مؤكدة أن الطبقة الحدية هي طبقة الغلاف الجوي القريبة من سطح الأرض وارتفاعها «HPBL» يتراوح من عدة أمتار قليلة إلى عدة كيلومترات وتتميز هذه الطبقة بوجود الاضطرابات الجوية نتيجة توزيع الحرارة سواء كانت على سطح الأرض بفعل التسخين الناتج عن الشمس والإشعاع الأرضي أو نتيجة تيرات الحمل الرأسية.

وأوضحت وزارة البيئة، أن كل هذه العوامل تلعب دوراً هاماً في توزيع الملوثات، حيث أنه كلما قل ارتفاع هذه الطبقة فذلك يعنى عدم قدرة الغلاف الجوي على تشتت الملوثات وكلما ذاد يكون الغلاف الجوي قادر على تشتيت لملوثات.

وجود تيارات هوائية صاعدة

وأوضحت الوزارة، أن جملة «الجو غير مستقر» تُقال عندما تكون توزيعات درجة الحرارة مع الارتفاع تساعد أي حركة تصاعدية للهواء، ويتميز هذا الجو بوجود تيارات هوائية صاعدة وأخرى هابطة مما يسبب حدوث مطبات هوائية للطائرات، وعندما يكون الهواء رطبا فإن عدم الاستقرار يساعد على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والعواصف الرعدية ولكن إذا كان الهواء جافا فإن التيارات الهوائية تسبب حدوث مطبات هوائية كما أنها تساعد على إثارة الرمال والأتربة حسب طبيعة الأرض.