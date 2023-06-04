برلماني: نحتاج إلى زيادة عدد الدوائر الانتخابية بمجلسي النواب والشيوخ

قال النائب سليمان وهدان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنَّ رؤية حزب الوفد للنظام الانتخابي الأمثل هي العمل بنظام القائمة المغلقة، مؤكداً أنه لا يوجد نظام كامل بالعالم ولكن «القائمة» الأنسب للوضع السياسي والمجتمعي والقانوني الحالي.

وهدان: تمثيل المجتمع المصري داخل البرلمان بحاجة إلى المراجعة

وأضاف «وهدان» خلال خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «الحوار الوطني» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ تمثيل المجتمع المصري داخل قاعة البرلمان يحتاج لنظام القائمة المطلقة المغلقة، مشددًا على ضرورة مراعاة المعايير الدولية لتمثيل الناخبين بمجلسي النواب والشيوخ.

زيادة عدد الدوائر الانتخابية

أوضح أنَّ عدد الدوائر الانتخابية في مصر بحاجة إلى زيادة عددية، في ظل ظهور العديد من المشكلات خلال الممارسة الانتخابية الأخيرة: «ظهر عدم تمثيل لبعض المناطق على أرض الواقع ما يستدعي معالجة مثل هذه المشكلات».

زيادة عدد المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ

تابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنَّه يجب زيادة عدد المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ ليتناسب مع التوزيع الجغرافي والديموجرافي لمصر في ظل إنشاء مدن جديدة خارج الدوائر الانتخابية وهي بحاجة لتمثيل يتناسب مع الكثافة السكانية بها.