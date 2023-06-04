أسعار الذهب في الإمارات والكويت والسعودية

يتابع مختلف الأشخاص حول العالم أسعار الذهب، خاصة المصريين المقيمين في الخارج، في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر، والاعتماد على الذهب كمخزن للقيمة لحماية مدخراتهم، عند حدوث أي تضخم أو تحريك في قيمة العملة.

أسعار الذهب في الإمارات

وسجل سعر الذهب عيار 24 في دولة الإمارات العربية المتحدة، 230.12 درهم إماراتي للجرام، فيما سجل سعر جرام عيار 21 حالياً 201.35 درهم إماراتي، في الوقت الذي سجل عيار 18 اليوم 172.59 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في السعودية

وبلغ سعر الذهب في السعودية عيار 24 اليوم، 234.74 ريال، فيما سجل سعر الذهب في السعودية عيار 21 اليوم، 205.40 ريال، ووصل سعر الذهب في السعودية عيار 22 اليوم، 215.18 ريال، وجاء سعر الذهب في السعودية عيار 18 اليوم، 176.06 ريال، أما سعر جنيه الذهب اليوم في السعودية عيار 21 وزن 8 جرامات 1.971.83 ريال.

أسعار الذهب في الكويت

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، 19.357 دينار كويتي، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم، 17.761 دينار كويتي، في الوقت الذي سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، 16.955 دينار كويتي، فيما سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 14.533 دينار كويتي.