استقرار سعر الذهب في التعاملات المسائية بعد تراجعه 3 مرات اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد 4-6-2023 في الصاغة، 3 مرات، بقيمة أكثر من 30 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية والظهيرة، واستقرت الأسعار الآن في الفترة المسائية.

وسعر الذهب اليوم الأحد 4-6-2023 في الصاغة، بالنسبة لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا الآن، بـ2345 جنيهًا للشراء، بحسب ما أعلنته شعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وعن سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، جاء بـ2680 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة بـ2010 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1563 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 12 بـ1340 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن خلال التعاملات المسائية 18760 جنيها للشراء، دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وبلغ سعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1948 دولارًا أمريكيًا.