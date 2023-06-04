كريم محسن يستعد لإطلاق «غير أي حد» مع حسام سعيد ومحمود أنور

يستعد الفنان كريم محسن لإطلاق أغنيته الجديدة «غير أي حد»، الثلاثاء المقبل، في السادسة عبر المنصات السمعية وموقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، وميكساج وماسترينج ماهر صلاح وجيتار مصطفى أصلان وصولوهات محمود شاهي.

كريم طرح مؤخرا أغنية «وده برده ينفع» منذ ما يقرب من شهرين، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس.

آخر أغنيات كريم محسن

وكانت آخر أغنيات كريم محسن بعنوان «فلاتر»، وحققت نسب مشاهدات واستماع عالية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الموسيقية نظرا لتفاعل الجمهور معها.

«قابل بقى» آخر ألبومات كريم محسن

يذكر أن آخر أعمال المطرب كريم محسن، ألبومه الغنائي الذي طرح في نهاية 2019، وحمل اسم «قابل بقى» وضم الألبوم 12 أغنية.