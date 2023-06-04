وسائل تنظيم أسرة مجانية.. مواعيد وأماكن حملة «حقك تنظمي» بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا عن إطلاق حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بشعار «حقك تنظمي» في إطار مبادرة «أيامنا أحلى» التي يرعاها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة.

خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

وتهدف حملة «حقك تنظمي» إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا في مدن وقرى محافظة المنيا، بما في ذلك الكشف الطبي ووسائل التنظيم الحديثة وندوات التثقيف الصحي التوعوية.

وتستهدف الحملة جميع مراكز وقرى المحافظة من خلال الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية والمستشفيات.

وتتم الحملة على مرحلتين، حيث بدأت المرحلة الأولى من 4 يونيو حتى 8 يونيو الجاري في مراكز مغاغة ومطاي والعدوة وديرمواس والمنيا.

وتبدأ المرحلة الثانية من 11 يونيو حتى 15 يونيو الجاري في مراكز بني مزار وسمالوط وأبو قرقاص وملوي.

تحسين صحة الأم والطفل

وقالت الدكتورة وفاء بدوى مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، إن هذه الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات الوزارة بتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين وتحسين صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع بأهمية هذه الخدمات.

وأضافت، أنه سيتم توقيع الكشف الطبي وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالعيادات المتنقلة والأخصائيين في الوحدات الثابتة والمستشفيات، وسيتم توفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالمجان وخدمات التثقيف الصحي.