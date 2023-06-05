خطوات استعادة كارت شحن عداد الكهرباء للمالك والمستأجر بعد فقدانه

على مدار العام الماضي، اتجه الكثير من المواطنين إلى استبدال عداد الكهرباء التقليدي الذي يعمل بنظام الفاتورة، بعداد الكهرباء مسبق الدفع الذي يعتمد على كارت شحن العداد، إذ يقوم مستخدمه بشحن الكارت بالقيمة التي يرغب بها، ليتمكن من استخدام الكهرباء بقيمة الشحن فقط، ما يجعله يتجنب تراكم فواتير الكهرباء.

وفي كثير من الأحيان، يتعرض المواطنون لفقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع الخاص بهم، سواء كان ذلك لمالك الوحدة السكنية أو المستأجر، ويقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للمواطنين بعض النصائح عبر الصفحة الرسمية الخاصة به، لمساعدتهم في حل جميع مشكلاتهم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كيفية استعادة كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع بعد فقدانه للمالك والمستأجر، كالتالي:

خطوات استعادة كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع للمالك والمستأجر

فى حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع لابد من اتباع بعض الخطوات التالية:

استخراج بدل فاقد للمالك

- يتوجه مالك الوحدة السكنية والمسجل العداد باسمه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

- ثم يقوم بتقديم صورة من العداد موضح بها الرقم الخاص به.

- ويقدم أيضا صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

استخراج بدل فاقد للمستأجر

- يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له.

- وتقديم صورة من التوكيل والأصل للإطلاع عليه.

- كما يجب أيضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار .

- وبعد استكمال تلك الاجراءات و دفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.