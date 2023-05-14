مبالغ تخصم من رصيد عداد الكهرباء «أبو كارت».. اعرف شرائح الاستهلاك

كشفت الشركة القابضة للكهرباء عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المبالغ التي يتم خصمها من رصيد العداد مسبوق الدفع «أبو كارت» وفقا لشرائح استهلاك الكهرباء للعام المالي الحالي «2022- 2023».

* الشريحة الأولى «المنزلي» من صفر إلى 50 كيلووات‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة 48 قرشًا

- مقابل خدمة عملاء= جنيه واحد

* الشريحة الثانية «المنزلي» من 51 إلى 100 كيلووات‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 58 قرشًا

- مقابل خدمة عملاء= جنيهان

- إجمالي سعر 100 كيلووات ساعة = 55 جنيها

‏- بالنسبة للعداد الكارت بيتم خصم فرق في سعر خدمة العملاء 1 جنيه من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى الشريحة الثانية 21 كيلووات ساعة وكل كيلووات بعد ذلك 0.58 قرش.

* الشريحة الثالثة «المنزلي» من 101 إلى 200 كيلووات‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 77 قرشًا

- مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات

- إجمالي سعر 150 كيلووات ساعة = 121.5 جنيه

‏- بالنسبة للعداد الكارت بيتم خصم فرق شريحة 28 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى الشريحة الثالثة 101 كيلووات ساعة وكل كيلووات بعد ذلك 0.77 قرش.

* الشريحة الرابعة «المنزلي» من 201 إلى 350 كيلووات‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 1.06 قرش

- مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها

- 250 كيلووات ساعة = 218 جنيها

- بالنسبة للعداد الكارت بيتم خصم فرق في سعر خدمة العملاء 5 جنيهات من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى الشريحة الرابعة 201 كيلو وات ساعة وكل كيلووات بعد ذلك 1.06 قرش.

* الشريحة الخامسة «المنزلي» من 351 إلى 650 كيلووات‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة (شرائح)، وبيتم حسابها كالتالي:

- سعر أول 200 كيلووات × 0.77 قرش

- سعر ‏150 اللي بعده × 1.06 جنيهاً حتي نصل إلى 350 كيلووات وأي كيلووات بعد ذلك بـ 1.28 جنيه

- مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها

- بالنسبة للعداد الكارت عندما يصل المستهلك إلى الشريحة الخامسة 351 كيلو وات ساعة، يتم خصم 4 جنيهات من الرصيد فرق في سعر خدمة العملاء ثم عن كل كيلووات استهلاك مبلغ 1.28 جنيهًا

* الشريحة السادسة «المنزلي» من 651 إلى 1000 كيلووات‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 1.28 جنيه

- مقابل خدمة عملاء = 25 جنيها

- إجمالي سعر 700 كيلووات ساعة = 921 جنيها ‎

‏- بالنسبة للعداد الكارت بيتم خصم فرق شريحة 145 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى الشريحة السادسة 651 كيلو وات ساعة وكل كيلووات بعد ذلك 1.28 جنيه

* الشريحة السابعة «المنزلي» أكثر من 1000 كيلووات‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 1.45 جنيه

- مقابل خدمة عملاء = 40 جنيها

- 1100 كيلووات ساعة = 1635 جنيها ‏‎

- بالنسبة للعداد الكارت يتم خصم فرق شريحة 185 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى الشريحة السابعة 1001 كيلو وات ساعة وكل كيلووات بعد ذلك 1.45 جنيه.