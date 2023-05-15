خطوات إدخال قراءة عداد الكهرباء لشهر مايو.. 4 طرق متوفرة

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إمكانية إدخال قراءة عداد الكهرباء مايو 2023 إلكترونيا، للقضاء على القراءات الشاذة والوهمية، ولضمان إصدار فاتورة معبرة عن الاستهلاك الفعلي للمشترك، حيث يقوم المشترك بإدخال قراءة عداد الكهرباء الخاصة به، من خلال إحدى الطرق التي وفرتها وزارة الكهرباء.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات إدخال قراءة عداد الكهرباء مايو 2023، وفقا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

خطوات إدخال قراءة عداد الكهرباء مايو 2023

- يمكن إدخال قراءة عداد الكهرباء مايو 2023، من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم «121».

- زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.

- تحميل تطبيق «القارئ الذكي لعداد الكهرباء»، واستخدامه في إدخال القراءة الخاصة بك.

- من خلال خدمة «تسجيل قراءة استهلاك العداد الشهرية»، عبر تطبيق هواتف الأندرويد، والمتاح في نطاق شركتي القناة ومصر العليا لتوزيع الكهربا والتي تضمان 11 محافظة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- فتح متجر الأندرويد (Google Play).

2- كتابة اسم البرنامج في شريط البحث والضغط على «بحث».

3- اختيار البرنامج من قائمة البحث وتثبيته على الهاتف.

4- فتح البرنامج واختيار «شركة مصر العليا».

5- كتابة البيانات داخل البرنامج والموجودة على الإيصال.

6- اضغط على «الحصول على اسم المشترك».

7- كتابة قراءة العداد يدوية كما هي في العداد، والضغط على علامة (√).

8- إرفاق صورة واضحة للعداد «اضغط موافق».

9- في النهاية ستظهر رسالة «تم حفظ القراءة بنجاح».