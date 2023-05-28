كيفية شحن عداد الكهرباء يونيو 2023.. 3 طرق اعرفها

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إمكانية شحن عداد الكهرباء يونيو 2023، في جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات، من خلال عدد من الطرق، تسهيلًا على جميع المواطنين عملية شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.

«الوطن» تستعرض، خلال السطور التالية، كيفية شحن عداد الكهرباء يونيو 2023، وفقًا للشركة القابضة لكهرباء مصر.

كيفية شحن عداد الكهرباء يونيو 2023

1- فودافون كاش:

- اطلب #9#.

- اختار دفع الفواتير.

- اختار الكهرباء.

- اختار الشركة التابع لها حسب محل إقامتك.

- ادخل كود السداد الإلكتروني.

- ادخل البيانات المطلوبة.

- ادخل رقمك السري.

- أكد الدفع.

2- فوري:

- أفرغ الكارت بإدخاله في العداد.

- توجه إلى أقرب منفذ لفوري.

- اختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابع لها.

- إدخال الكارت في ماكينة فوري وسيتم الاستعلام عن بيانات الكارت، وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات.

- اختار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى.

- أكد الدفع واستلم الكارت وإيصال بالعملية معتمد من فوري.

3- الـ ATM:

- تحميل «تطبيق سهل» الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

- تسجيل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور.

- تمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

- اختيار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

- اختيار شحن العداد.

- إدخال المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا.

- اضغط توجه بالدفع.

- إدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتمّ تحويل الرصيد.

- شحن كارت الكهرباء شحن عداد الكهرباء بالموبايل.