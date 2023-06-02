مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 بالدقهلية بعد أيام من إعلان النتيجة

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية ل«الوطن»، مؤشرات تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية 2023 بعد أيام قليلة من الإعلان عن النتيجة، متوقعا أن يتراجع مؤشرات تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية عن العام الماضي ليكون 237 خاصة بعد انخفاض معدل الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من 240 هذا العام.

تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة الدقهلية

وأوضح المصدر أن استيعاب المدارس بالدقهلية لطلاب الثانوية العامة يأتي بمعدل 50 طالبا لكل فصل في الإدارات المختلفة، لذا من المتوقع أن ينخفض تنسيق الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية علي الرغم من ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي.

توقعات تنسيق الثانوية الفني والتجاري

وأضاف أن انخفاض التنسيق لا يتوقف فقط على الثانوية العامة فقط بل يشمل الثانوي الفني، والتجاري، والفندقي والصناعي، فمن المتوقع أن ينخفض تنسيق الثانوية الفني ليصل إلى 180 درجة و يقل تنسيق الثانوية الصناعي عن 140 درجة، كما توقع انخفاض تنسيق الثانوية الفندقية عن 230 درجة ليصل إلى 225 درجة ويصل الثانوي التجاري لأقل من 140 درجة هذا العام.

تنسيق مدارس التمريض 2023 بالدقهلية

وأكد محمد زين مسؤول عن مدارس التمريض بالدقهلية لـ«الوطن» أن مدارس التمريض أصبحت لا تعتمد على تنسيق مُحدد للقبول بها بل تعتمد على أعلى 30 طالبا في كل إدارة بها مدارس التمريض بالدقهلية.