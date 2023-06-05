السياحة الثقافية: نحتاج لمضاعفة أعداد الفنادق العائمة خلال السنوات المقبلة

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي والتي تعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، إنه بالرغم من امتلاك مصر لنحو 262 فندقا عائما إلا أننا نحتاج إلى ضخ ضعف هذا العدد خلال السنوات المقبلة لاسيما وأن 80% من الحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان تقيم بفنادق عائمة.

أقل من 100 فندق عائم يعمل خلال شهر يونيو الجاري

وأضاف «عثمان» لـ«الوطن»، أن عدد الفنادق العائمة العاملة حاليا بين الأقصر وأسوان أقل من 100 فندق بعد أن وصلت إلى نحو 170 مركبا عائما خلال الموسم السياحي الشتوي، مرجعا ذلك إلى انخفاض الحركة السياحية إلى المدن السياحية بالصعيد خلال شهر يونيو الجاري بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي تخطت في بعض الأيام حاجز الـ 45 درجة مئوية.

زيادة أكثر من 20% في أعداد السياح الوافدين للأقصر وأسوان خلال الشهور الـ 4 الأولى من العام الجاري

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن الشهور الـ4 الأولى من العام الجاري شهدت زيادة في الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان بمعدل أكثر من 20% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ولفت إلى أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الموسم الشتوي المقبل سيكون أعلى من الموسم الماضي.

يشار إلى أن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري وصلت إلى نحو 4.5 مليون سائح.