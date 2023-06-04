«غرفة السياحة»: بوابة العمرة ساهمت في إنجاح الموسم وانتظام الرحلات

قال محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة في الإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ البوابة المصرية للعمرة التي بدأت عملها فعليا هذا العام، ساهمت بنسبة كبيرة في نجاح موسم العمرة خلال العام الهجري 1444، الذي شهد انتظاما كبيرا في مواعيد انطلاق الرحلات وعودتها، كما ساهمت في إنهاء عملية تكدس المعتمرين في المطارات سواء السعودية أو المصرية خلال أوقات ذروة الموسم بأشهر رجب وشعبان ورمضان.

حماية المصريين من التعرض للنصب

وأضاف عزت لـ«الوطن»، أنّ البوابة المصرية للعمرة ساهمت في حماية المواطنين المصريين من التعرض لعمليات النصب التي كانت تحدث لبعض المعتمرين من قبل السماسرة والوسطاء، ونظمت البوابة هذا العام تأشيرات دخول السعودية التي تسمح لحامليها بأداء مناسك العمرة، موضحا أنّ عدد تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحة للسعودية التي جرى تنظيمها هذا العام عبر بوابة العمرة بلغ أكثر من 100 ألف تأشيرة صدر لجميعها باركود البوابة.

وتابع أمين صندوق غرفة شركات السياحة في الإسكندرية، أنّ بوابة العمرة أصدرت أيضا أكثر من 500 ألف باركود للمواطنين المصريين، الذين أدوا العمرة هذا العام، وجرى تنظيم رحلاتهم عبرها.

وأشار إلى أنّ البوابة المصرية للعمرة التي تتبع إداريا وزارة السياحة والآثار، ساهمت في تعظيم الإيرادات المحققة هذا العام، موضحا أنّ إيرادات البوابة من إصدار الرقم التعريفي للمسافرين من خلال البوابة «باركود»، اقترب من ملياري جنيه خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى نهاية مايو 2023.