غرفة السياحة: 124 مواطنا اعتذروا عن السفر للحج هذا العام

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد المواطنين الذين اعتذروا عن السفر للحج لأسباب مختلفة، بعد فوزهم بقرعة الحج السياحي لهذا العام، بلغ نحو 124 مواطنا، لافتا إلى أن أسباب عدم سفر هذا العدد يعود للاعتذار عن السفر أو لوفاة الفائز بالحج أو صدور ضده حكم مقيد للحرية واجب النفاذ، شريطة أن يكون ذلك بعد صدور نتيجة القرعة.

توزيع تأشيرات الحج التي اعتذر أصحابها بالتساوي على شركات السياحة

وأضاف عنبي، لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة والآثار ستوزع عدد الـ 124 تأشيرة حج بالتساوي على شركات السياحة «رؤوس التضامن» وهي الشركات التي تكون مسؤولة أمام وزارة السياحة عن عدد من شركات السياحة تتضامن فيما بينها لتنظيم برامج الحج السياحي.

تصعيد مواطنين بدلا من المعتذرين

وأشار إلى أن شركات السياحة رأس التضامن بدأت في تصعيد «استبدال» المواطنين الذين لم يفوزوا بقرعة الحج السياحي بدلا من المعتذرين عن السفر لأداء الحج، لافتا إلى أن عمليات التصعيد تتم وفقا لقوائم الانتظار التي أعدتها شركات السياحة من بين المتقدمين لديها، لافتا إلى أن عملية التصعيد تتم بالمجان وبدون أي رسوم يدفعها المواطنون.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار أكدت أنه حال اعتذار أحد الفائزين عن فرصة الحج، فإنه يسترد فقط قيمة 50% من مبلغ جدية الحجز الذي دفعه، شريطة عدم قيام شركة السياحة المنظمة للبرنامج بحجز السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، أما في حال تقدم الفائز بالحج السياحي بالاعتذار عن السفر بعد حجز شركة السياحة للسكن يحق للشركة تحصيل ثمن البرنامج بالكامل.