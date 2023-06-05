عاجل.. تفاصيل انفجار ضخم في واشنطن.. مقاتلة تطارد طائرة انتهكت منطقة محظورة

شهدت واشنطن، دوى انفجار ناجم عن مطاردة مقاتلة لطائرة خفيفة حلقت فوق منطقة محظورة في العاصمة الأمريكية، ما أسفر عن تحطم الأخيرة، وكشفت السلطات تفاصيل الحادث.

وأعلنت السلطات الأمريكية، مساء أمس الأحد، بالتوقيت المحلي، دوي انفجار في العاصمة واشنطن دون تحديد مصدره أو سببه، وقالت دائرة الأمن الداخلي والطوارئ الأمريكية، إنه لا تهديد في الوقت الحالي، موضحة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنها على علم بالتقارير الواردة من جميع أنحاء منطقة العاصمة عن دوي انفجار.

وفي سياق متصل، أشارت إدارة الطوارئ في مريلاند، إن الصوت المدوي الذي سُمع في واشنطن سببه طلعة جوية مصرح بها من وزارة الدفاع اخترقت حاجز الصوت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ضجيج في شمال فيرجينيا

وفي وقت سابق، تسبب الصوت لمدوي في حالة من الذعر بين العديد من سكان العاصمة الأمريكية واشنطن، الذين أبلغوا عن سماع ضوضاء عاليه هزت الأرض والجدران، وأشار السكان، إلى سماع الضجيج في أماكن بعيدة مثل شمال فيرجينيا وماريلاند.

تحطم الطائرة الخفيفة غرب فيرجينيا

وفي وقت لاحق، أوضح مسؤولون أمريكيون، أن مقاتلات سلاح الجو قامت بمطاردة طائرة خفيفة من طراز سيسنا، عقب انتهاكها المجال الجوي في العاصمة واشنطن العاصمة.

وقالت صحيفة «ديلي ميل » البريطانية،، إن الطائرة الخاصة حلقت فوق منطقة محظورة في العاصمة واشنطن، ما أثار استنفارا في وزارة الدفاع « البنتاجون»، وتم إرسال طائرة مقاتلة «إف-16» لاعتراضها، ما تسبب بدوي انفجار سمع في المنطقة بأكملها، وتسبب بحالة من الذعر.

وأكدت السلطات الأمريكية أن «إف-16» كسرت حاجز الصوت فوق خليج تشيسابيك، ما تسبب في صدور صوت انفجار عال.

وتسببت المقاتلات النفاثة بحدوث دوي انفجارات صوتية فوق واشنطن، فيما أشار مسؤول أمريكي، إلى أن الطائرات المقاتلة لم تتسبب في هجوم أسفر عن تحطم الطائرة، وفقا لما ذكره شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الطائرة الخفيفة كانت تسير بالقيادة الذاتية

وقال مصدر مطلع على الأمر إن طائرة من طراز «سيسنا» كانت تسير بالقيادة الذاتية، مشيرا إلى أن الطائرة لم تستجب للسلطات رغم جهود حثيثة للاتصال بها.

بدورها، قالت إدارة الطيران الأمريكية الفيدرالية، إن صوت الانفجار ناجم عن تحطم طائرة رجل أعمال من طراز «سيسنا» جنوب شرق ولاية فرجينيا، أقلعت من مطار إليزابيثتون بتينيسي متجهة إلى مطار لونج آيلاند ماك آرثر في نيويورك.

وأضافت إدارة الطيران الأمريكية الفيدرالية، أن المجلس الوطني لسلامة النقل سيكون مسؤولا عن التحقيق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.