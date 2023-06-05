إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بكفر الشيخ

أُصيب 5 أشخاص بجروح مختلفة في الجسم، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقرية العجوزين، التابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بوصول 5 مصابين في مشاجرة إلى مستشفى كفر الشيخ العام العام، وبالفحص تبين إصابة كل من «إ.ص.م »، 60 سنة، و«م.ص.م»، 19 سنة، و«ص.م.ص»، 50 سنة، و«م.م.غ»، 29 سنة، و«م.م.ا»، 33 سنة، بجروح متفرقة بالجسم.

تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، والحالات مستقرة باستقبال المستشفى تحت الملاحظة والعلاج.