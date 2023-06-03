مقتل شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالدقهلية

لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه، اليوم، إثر مشاجرة مع شقيقين آخرين في قرية الكفر الجديد التابعة لمركز ميت سلسيل بالدقهلية، لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة، وصدور حكم قضائي على المتهمين بحبسهما عامين مع الشغل نتيجة لتحرير المجني عليهما محضر بتعدي سابق، وجرى إيداع جثة المتوفى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، والمصاب بمستشفى ميت سلسيل المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

نقل الشقيقين للمستشفى

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل من مستشفى ميت سلسيل المركزي بوصول شقيقين أحداهما متوفى والآخر مصاب جراء تعدي آخرين عليهما بالأسلحة البيضاء.

فحص حالة المجني عليهما

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت سلسيل إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي، وبالفحص تبين وصول «محمد ع. ا.»، 22 عامًا، مصابا بجرح قطعي في الرقبة من الناحية اليسرى ما تسبب في وفاته، وشقيقه «المدثر ع. ا.»، 14 عامًا، مصاب باشتباه كسر في الجمجمة، ويقيمان بقرية الكفر الجديد دائرة المركز.

والد المجني عليهما يتهم الجيران

بسؤال والد الشقيقين في محضر الشرطة، اتهم كلًا من «عماد ا. ا.»، 40 عامًا، سمكري سيارات، وشقيقه «محمد ا. ا.»، 45 عامًا، عامل دوكو سيارات، ويقيمان بذات القرية، بالتعدي على نجليه بالضرب بآلة حادة «سكين» بحوزة المتهم الأول، محدثا إصابة الأول التي أودت بحياته.

واتهم الأب المتهم الثاني بإلقاء قطعة حجرية تجاه نجله الثاني ما تسبب في إحداث إصابته التي لحقت به، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة، وصدور حكم قضائي تجاه المتهمين بالحبس عامين مع الشغل لخلافات سابقة بسبب الجيرة.

ضبط المتهم الأول

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت سلسيل من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته في محضر الشرطة، اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة «سكين»، وجار ضبط وإحضار المتهم الثاني.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.