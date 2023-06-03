إصابة شاب بطعنة بالصدر في مشاجرة بالسويس

أصيب شاب بجرح في الصدر، نتيجة تعرضه للطعن في مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات بمدينة الصباح التابعة لحي فيصل في محافظة السويس، وجرى نقله إلى مستشفى السويس العام لإسعافه وعمل اللازم، وأخطرت جهات الأمن بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة شاب في مشاجرة

تلقى اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس، إخطارا يفيد بإصابة شاب نتيجة تعرضه للضرب بسلاح أبيض في مشاجرة بمساكن فراغات السحاب بالسويس، وجرى نقله إلى مستشفى السويس العام لإسعافه وعمل اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شاب يدعى «محمد عزوز جمال إبراهيم »، 23 عاما، نتيجة التعدي عليه بالضرب بسلاح ابيض من قبل آخرين، إثر حدوث مشاجرة بينهم.

نقل المصاب إلى مستشفى السويس العام

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقي إخطاراً يفيد إصابة شاب بجرح في الصدر نتيجة مشاجرة، وأفاد مصدر طبي قسم الطوارئ قد استقبل محمد عزوز مصاب بجرح بالصدر بالناحية اليسرى ومعدل التنفس طبيعي ويجري له عمل اللازم من علاج.