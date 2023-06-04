مصرع 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين على قطعة أرض بقنا

فرضت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا كردونا أمنيا حول طرفي مشاجرة مسلحة نشبت بين أبناء عمومة في قرية «أبودياب شرق»، التابعة لمركز دشنا، بعدما أسفرت عن مقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة.

ضحايا مشاجرة دشنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا، فإن ضحايا مشاجرة قنا هم «علي. ف. أ»، 45 عامًا، و«فاضل.أ.م»، 38 عامًا، و«حسني.هـ.ح»، 30 عامًا، و«مصطفى. م . غ»، 18 عامًا، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي.

وبحسب التحريات الأولية، فإن سبب المشاجرة المسلحة بين أبناء العمومة هو خلافات على قطعة أرض جبلية أملاك دولة، بقرية أبودياب شرق مركز دشنا.

خلاف على قطعة أرض

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ من النجدة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية في قرية أبودياب شرق مركز دشنا.

وانتقلت قوات الأمن وفرضت كردونا أمنيا حول الطرفين، لمنع تجدد المواجهات بينهما، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت رجال المباحث بالتحري وكشف الملابسات وضبط المتهمين.

وبحسب حسن عبدالرحيم، محام، فإن عقوبة المتهمين في جرائم القتل تصل إلى الإعدام وفق المادة الثانية من قانون العقوبات الجنائية.