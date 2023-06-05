8 خطوات للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات 

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في 18 محافظة حتى الوقت الراهن الأمر الذي يتبعه خطوات للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات التي ظهرت وذلك من أجل التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في التظلم على بعض المواد التي يعتقدون وجود درجات أخرى لهم بها.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في 18 محافظة

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية 8 خطوات للتظلم علي نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات التي ظهرت وهم محافظات: «الجيزة، القاهرة، سوهاج، الإسكندرية، بورسعيد، الوادي الجديد، أسوان، الإسماعيلية، الدقهلية، شمال سيناء، البحر الأحمر، دمياط، جنوب سيناء، البحيرة- كفر الشيخ، الفيوم، بني سويف، السويس»، بحسب ما تم إعلانه من مديريات التربية والتعليم في تلك المحافظات الـ18 وهي التي تأتي نتيجة لتوجيهات وزارة التربية والتعليم لهم.

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية في المحافظات

- فتح باب التظلمات بعد موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في كل محافظة.

- تستمر التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية لمدة أسبوعين من تاريخ فتحها.

- يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

- يطلب ولي الأمر تصحيح المواد التي يشك وجود درجات لابنه.

- يسدد ولي الأمر رسوم تصحيح كل مادة.

- ينتظر ولي الأمر نتائج تظلمات الشهادة الإعدادية التي تصدر خلال الأيام المقبلة.

- في حال الحصول على درجات فإنها تضاف تلقائيا بعد ذلك.

- يستخرج ولي الأمر شهادة جديدة بعد تعديل الدرجات من أجل التقديم بها في تنسيق الثانوية العامة.