تفاصيل تظلمات الشهادة الإعدادية بالدقهلية.. الرسوم وخطوات التقديم

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، انطلاق تظلمات الشهادة الإعدادية بالدقهلية، وحددت المديرية طريقة التظلم والرسومات الخاصه به، وموعد ظهور نتيجة التظلمات، بالإضافة إلى طريقة الحصول على النتيجة.

ما قيمة تظلمات الشهادة الإعدادية بالدقهلية؟

حدد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية قيمة التظلمات على كل مادة بالشهادة الإعدادية بالدقهلية، إذ يتعين على الطالب دفع 35 جنيها رسوم التظلم في كل مادة بالشهادة الإعدادية.

ما طريقة التظلم على الشهادة الإعدادية بالدقهلية؟

وكشف عن طريقة تقديم الطلاب للشهادة الإعدادية بالدقهلية، إذ يتعين على طلاب الشهادة الإعدادية التوجه إلى الكنترول الخاص بتعليم الدقهلية، في الموعد المحدد له من الإدارة التابع لها، ويتسلم ورق الاجابة ويبدأ بتدوين ملاحظاته الخاصة به.

كيف يمكن التقديم لتظلمات الشهادة الإعدادية بالدقهلية؟

وأوضح كيفية التقديم على تظلمات الشهادة الإعدادية، إذ يتوجه الطالب إلى الإدارة التابعة له، ويسدد رسوم التظلمات ليحصل على موعد محدد للتظلم، وعليه يتوجه الطالب إلي الكنترول ويتظلم.

متي تظهر نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية بالدقهلية؟

أشار ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ل«الوطن» أن نتيجة التظلمات تظهر بعد مرور شهر على بداية التظلمات، إذ يقوم الموجهون بتصحيح الأوراق، وتحديد إن كان بها أي تعديلات خاصة للطلاب.