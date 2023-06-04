موعد تلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ.. رسوم المادة

يُعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال الساعات القليلة القادمة، عن موعد تلقي طلبات التظلمات الخاصة بنتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023، والمدارس التي سيتم استقبال تظلمات الطلاب وأولياء أمورهم.

وكيل تعليم كفر الشيخ: جاري تحديد مواقع تلقي التظلمات بالإدارات التعليمية والمدارس

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه جاري تحديد مواقع تلقي التظلمات بالإدارات التعليمية والمدارس، بالإدارات التعليمية، وموعد بدء ونهاية تلقى التظلمات.

ووفقاً لما ذكره مصدر بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، فإنّه من المتوقع أن تظل رسوم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ ثابتة كما هي مثلما كانت في الترم الأول، حيث يتم تحصيل مبلغ 35 جنيهاً فقط نظير التظلم في المادة الواحدة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن أمس نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2022 - 2023، بنسبة نجاح 83.31%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، واعتمد أيضاً نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.