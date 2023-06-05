رئيس وزراء بلجيكا يقضي ليلة في المستشفى.. والسبب «دراجة»

قضي ألكسندر دي كرو رئيس الوزراء البلجيكي، البالغ من العمر «47 عاما»، ليلة في أحد المستشفيات بسبب سقوطه من دراجته، في بلدية براكيل، ما أسفر عن فقدانه الوعي لفترة وجيزة.

اتصال نجل رئيس الوزراء البلجيكي الطوارئ

وسقط رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، من على دراجته، في سقوط وصفته وسائل إعلام بالخطير، حيث كان يرتدي خوذة، وقال المسؤول البلجيكي، في مقطع مصور عبر «تويتر» إن نجله الذي كان يرافقه اتصل بأجهزة الطوارئ، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وذكرت وكالة أنباء «بيلجا» البلجيكية، إن حادث سقوط رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، وقع أمس الأول السبت عندما كان مع ابنه بالقرب من منزله في منطقة فلاندرز.

رئيس الوزراء البلجيكي يشكر الفريق الطبي

وأضاف رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، قضى ليلة في المستشفى، معربا عن شكره للفريق الطبي هناك لما تلقاه من رعاية طيبة.

Weer thuis! Bedankt voor jullie berichten & vooral dank aan de spoed van @uzgent voor de goede zorgen. pic.twitter.com/Cz1Cmzlnxq — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) June 4, 2023

وقدم رئيس الوزراء البلجيكي، نصيحة، بأن الرياضة أمر صحي، لكن يجب توخي الحرص نوعا ما.