وزير الخارجية الأوكراني يزور بلجيكا وهولندا والولايات المتحدة قريبا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الاثنين، جولة أوروبية-أمريكية يزور خلالها بلجيكا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام المقبلة.

وقال الوزير الأوكراني -في بيان نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، في نسختها الإنجليزية: «وصلت للتو من ميونيخ، وأنا في طريقي مرة أخرى لأستأنف رحلتي إلى بروكسل ولاهاي ونيويورك».

اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا وأوروبا والناتو

وأضاف أن الاجتماع الثلاثي الأول بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو سيعقد في بروكسل؛ لتنسيق الجهود بشأن الأسلحة والتدريب، إضافة إلى توسيع نطاق عمل الصناعة الدفاعية.

وبحسب الوزير، فإنّ المفاوضات بشأن دعم الأسلحة وعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والمشاركة في فعاليات ذكرى بداية الأزمة في أوكرانيا، والتي ستوافق 24 فبراير الجاري، فسيتم إقامتها في لاهاي.

اجتماع مجلس الأمن

وأوضح كوليبا، أن رحلته إلى نيويورك ترتبط باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى ذلك من المقرر أن يجتمع مع عدد من نظرائه الأجانب على هامش القمة الأممية.