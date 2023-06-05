تفاصيل هجوم أوكراني واسع النطاق على جنوب دونيتسك.. ضحايا بالمئات

شهدت الأزمة الأوكرانية، تطورات متلاحقة كان من أهمها وأخطرها، هجوم واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية صباح أمس الأحد، على دونيتسك، ما أسفر عن وقوع خسائر في القوات المهاجمة تقدر بـ250 جنديا، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، في وقت قالت مصادر لقناة العربية الإخبارية، إن وسائل الإعلام الأوكرانية، التزمت الصمت إزاء تصريحات روسيا ببدء الهجوم المضاد.

الهجوم الأوكراني استهدف 5 قطاعات

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، بدء أوكرانيا بالفعل عمليتها العسكرية واسعة النطاق، أمس الأحد، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، إن «كييف» شنت هجوما واسع النطاق على 5 قطاعات من الجبهة في اتجاه يوجنو دونيتسك، مشيرا إلى أن القوات الروسية أحبطت الهجوم.

خسائر القوات الأوكرانية بلغت 250 فردا

وأشار كوناشينكوف، إلى أن خسائر القوات الأوكرانية، بلغت أكثر من 250 فردا و16 دبابة و3 عربات قتال مشاة و21 مركبة قتالية مصفحة، مشيرا إلى أعمال ماهرة لمجموعات «قوات فوستوك»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح كوناشينكوف، أن القوات الأوكرانية في صباح أمس الأحد، قامت خلال الهجوم بإدخال الألوية الميكانيكية 23 و31 من الاحتياطيات الاستراتيجية في المعركة، مضيفا أن القوات الأوكرانية تكونت من 6 كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن هدف «كييف» من الهجوم اختراق الدفاعات في أكثر مناطق الجبهة ضعفا، وأكد كوناشينكوف أن القوات الأوكرانية فشلت في تحقيق مهامها.

وتابع كوناشينكوف قائلا، إن رئيس الأركان العامة للجيش الروسي، قائد المجموعة المشتركة للقوات، فاليري جيراسيموف، خلال فترة الهجوم الأوكراني كان في أحد مراكز القيادة المتقدمة في هذا المحور.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو عن تدمير معدات أثناء محاولة هجوم واسع النطاق في اتجاه جنوب دونيتسك، ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.