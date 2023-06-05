عاجل.. «موسكو» تعلن بدء القوات الأوكرانية عملية عسكرية واسعة النطاق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بدء أوكرانيا عملية عسكرية واسعة النطاق، بحسب وسائل إعلام روسية، إذ أفادت بأن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف كان في نقطة سيطرة روسية عندما أطلقت كييف عمليتها العسكرية واسعة النطاق، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضافت الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية فشلت في محاولة اختراق الدفاعات بالمناطق الجنوبية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، تكبدت القوات الأوكرانية، خسائر في الجنود والعربات المدرعة، في اشتباكات مع الجيش الروسي في منطقة فريمفسكي على محور زابوريجيا، استمرت أكثر من 8 ساعات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ودوت انفجارات، مساء أمس الأحد، في منطقة خاركيف، وفقا لما ذكره موقع «كلامينكو تايم» الأوكراني.وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، عن حالة تأهب تحسبا من إمكانية التعرض لضربة جوية روسية في خاركيف شمال شرق البلاد، كما دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في دنيبروبيتروفسك وبولتافا.

ودوت صافرات الإنذار في الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من مقاطعت دونيتسك وزابوريجيا.وفي خيرسون، قال القائم بأعمال حاكم المقاطعة، فولوديمير سالدو، إن الحكومة الأوكرانية تعيش حالة من الهستيريا العسكرية السياسية، مضيفا إن القوات الروسية يجب أن تكون مستعدة لصد الهجمات الجوية، والاستفزازات البرية الممكنة.

وأوضح سالدو، أن المدنيين فعليهم العمل بنظام الدفاع المدني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، اقترح الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، إرسال وحدات شيشانية لمحاربة «المخربين» الذين يحاولون بشكل دوري التسلل إلى مقاطعة بيلجورود الواقعة جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا.

بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، إن «واشنطن» الولايات المتحدة غير قادرة على التنبؤ بموعد دقيق لإجراء مفاوضات سلام لحل الأزمة الأوكرانية، في ظل الظروف الراهنة مؤكدا أن نهاية الأزمة ستكون خلف طاولة المفاوضات لا في ساحة المعركة.