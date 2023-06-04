رئيس استخبارات مجلس النواب الأمريكي: أوكرانيا جاهزة للهجوم المضاد

أعرب رئيس الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، مايك تورنر، ثقته في استعداد أوكرانيا لشن هجوم مضاد قادم متوقع ضد القوات الروسية، قائلاً إنه زار القوات في كييف وهو «متفائل بشكل لا يصدق».

وأضاف تورنر في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا هيل» الأمريكية أن «الهجوم القادم، هم جاهزون له، لقد تم تدريبهم عليه».

تفاؤل «بشكل لا يصدق» رغم الأزمات

وتابع رئيس استخبارات مجلس النواب الأمريكي: «لقد أتيحت لي الفرصة قبل شهرين للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، ولقاء جنودنا، الذين يتدربون ويساعدون في التخطيط»، واستطرد بقوله: «أنا متفائل بشكل لا يصدق».

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أكد في وقت سابق اليوم الاحد، أن كييف مستعدة لشن هجومها المضاد، الذي طال انتظاره ضد القوات الروسية، التي تسيطر على أجزاء من بلاده.

عدم معرفة الوقت الذي تستغرقه العملية

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية: «لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر، لأكون صريحًا، يمكن أن يسير في عدة طرق، مختلفة تمامًا. لكننا سنفعل ذلك، ونحن جاهزون».

كما قال الرئيس الأوكراني: «نعتقد بقوة أننا سننجح» في جهود استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، بعد أكثر من عام من الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.