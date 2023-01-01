أمريكا تؤكد وقوفها بحزم مع شعب هايتي لاستعادة الأمن وسيادة القانون

أكدت الولايات المتحدة وقوفها بحزم مع شعب هايتي في مساعيه لاستعادة الأمن وسيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية والاستقرار الاقتصادي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني بمناسبة عيد هايتي الوطني، اليوم الأحد، إنّ عام 2022 كان مليئا بالتحديات لشعب هايتي ولا تزال هايتي تواجه طريقًا صعبًا في العام الجديد، مضيفا أن تعاون منظماتنا الإنسانية والدينية والمواطنين الأمريكيين والهايتيين لمواجهة التحديات التي تواجه هايتي يعد بمثابة شهادة على الشراكة الوثيقة بين بلدينا.

دعم أمريكي لهايتي

وتابع بلينكن قائلا: «معًا وفرنا مساعدات إنسانية لعشرات الآلاف من الهايتيين الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والدعم اللوجستي لمكافحة انتشار الكوليرا»، قائلا: «بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب هايتي بمناسبة ذكرى استقلاله وبمناسبة بداية عام جديد».

كانت هايتي، طلبت أكتوبر الماضي رسميا دعما عسكريا خارجيا لمواجهة أعمال العنف، التي ترتكبها العصابات المنظمة، والتي تسببت في شلل كامل في البلاد.