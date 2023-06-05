حسام داغر يدخل العناية المركزة.. وشقيقه: «أخويا تعبان جدا»

أعلن أحمد داغر شقيق الفنان حسام داغر، عن احتجاز شقيقه في العناية المركزة في أحد المستشفيات.

حجز حسام داغر في العناية المركزة

وكتب «داغر»، على حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، «حسام أخويا تعبان جدا واتحجز في العناية المركزة في مستشفى الشيخ زايد».

وكان الفنان حسام داغر كتب قبل ساعات أنه يمر بوعكة صحية، داعيا جمهوره عبر حسابه على موقع «فيس بوك» بالدعاء لكل مريض بالشفاء، قائلا: «بمر بوعكة صحية.. صدقوني الانسان ضعيف قوي تجاه أي حاجة، تعالوا ندعي لكل مريض بالشفاء وبرفع الابتلاء، يهون علينا جميعاً، وشكرا يارب على كل حاجة وكل نعمة وقوينا يا حبيبي يا سميع الدعاء».

يذكر أن الفنان حسام داغر تعرض في مارس الماضي لوعكة صحية شديدة، بسبب ارتفاع في ضغط الدم، حيث تخطى 160/ 110، ثم طمأن بعدها بأيام جمهوره عن حالته الصحية حيث كتب: «الحمد لله خرجت من المستشفى رجعت البيت، بقيت أحسن الحمد لله، طلبوا مني متابعة الضغط وأقيسه كذا يوم لتحديد السبب».

آخر أعمال حسام داغر

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسام داغر، مسلسل اللعبة الجزء الثالث، وهو من بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، وعارفة عبد الرسول.