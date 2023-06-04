الأرصاد توضح سبب حدوث عواصف ترابية وسقوط أمطار رعدية في الربيع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها مساء اليوم الأحد، سبب حدوث عواصف ترابية في المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية، كما أجابت عن أسئلة المواطنين حول هل من الغريب أن تشهد البلاد نشاط رياح وعواصف ترابية خلال هذا الوقت من العام، موضحةً أسباب سقوط أمطار رعدية خلال تلك الفترة.

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هل من الغريب حدوث عواصف ترابية حاليًا؟

وأجابت الأرصاد الجوية في بيانها عن سؤال هل من الغريب أن تشهد البلاد نشاط للرياح وعواصف ترابية خلال هذا الوقت من العام، بأنّه من المعروف أنّ فصل الربيع هو فصل المنخفضات الصحراوية حيث السمة الرئيسية فى فصل الربيع هو تكون المنخفضات الجوية السطحية (الخماسينية) غرب البلاد.

نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وأوضحت الأرصاد أنّ تلك المنخفضات يكون مركزها الصحراء الغربية فيصاحبها انخفاض في مستوى الضغط الجوي، وبالتالي ارتفاع في درجات الحرارة، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وتتحول إلى عواصف ترابية التي تتجه للداخل وتعمل على انخفاض وتدهور في مستوى الرؤية الأفقية.

العاصفة الترابية في مصر 2023

وأشارت الأرصاد إلى أنّ أعلى درجة حرارة تسجل خلال فصل الربيع، فضلًا عن حدوث نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة التي تصل إلى حد العاصفة الترابية، كما أنّ الرمال والأتربة المثارة ممكن أن تحدث أيضًا نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

أسباب سقوط أمطار رعدية

وكشفت الأرصاد أنّه بالنسبة لهذا الوقت من العام فإنّ الحزام المداري يبدأ أيضًا في الارتفاع، فإذا صاحب ذلك منخفض متعمق في طبقات الجو العليا، يساعد ذلك في سحب أو نقل كتلة مدارية رطبة تساعد على تكون السحب الرعدية، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق التي تتوفر بها العوامل الملائمة.

عواصف ترابية وأمطار رعدية

وبيّنت الأرصاد أنّه من الطبيعي والمعتاد عليه في هذا الوقت من العام، حدوث عواصف ترابية وأمطار رعدية، والتي حدثت من قبل على مدار عدة سنوات سابقة أبرزها عاصفة مايو 1997 والتي كانت واحدة من أقوى العواصف الترابية التي مرت بها البلاد، حيث وصلت سرعة الرياح في ذلك اليوم إلى 56 عقدة، أي بما يعادل 112 كيلومترًا في الساعة.

عاصفة مايو 2005

وفي مايو عام 2005 شهدت مصر عاصفة رملية في محافظة البحر الأحمر، تسببت في إصابة حركة المرور بشلل تام بسبب انعدام الرؤية.