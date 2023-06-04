جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة مبيض محارة بأكتوبر

تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض لغز العثور على جثة مبيض محارة وجد مقتولا وملقى على الطريق بأكتوبر، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

جثة على الطريق

البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود شخص مقتول على طريق البادية بدائرة القسم، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم محمد داود رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

الضحية مبيض محارة مصاب طلق ناري

وبالانتقال والفحص تبين مقتل مبيض محارة 23 سنة بطلق ناري بالرأس وملقاة على طريق البادية يرتدي كامل ملابسه وبجواره حقيبة يد بها أوراق ، تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.