مع اقتراب صيف 2023.. كل ما تريد معرفته عن أسعار المراوح

مع اقتراب فصل الصيف، الذي يفصلنا عنه أسبوعين فقط، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، ومع ارتفاع درجات الحرارة بنهاية فصل الربيع، يزداد إقبال المواطنين على شراء المراوح خاصة وأن اسعارها أقل كثيرا من أسعار التكييفات التي زادت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة.

كل ما تريد معرفته عن أسعار المراوح

ونظرا لارتفاع درجات الحرارة في الآونة الأخيرة والتي وصلت لنحو 40 درجة على القاهرة والسواحل وأكثر من 44 درجة بجنوب البلاد، زاد الاهتمام بمعرفة أسعار المرواح، من شريحة كبيرة، لذا ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أسعار المراوح لصيف 2023، وفقا للغرفة التجارية بالقاهرة على النحو التالي:

- تراوحت قيمة مروحة سقف نيو ناشونال، بين 850 و950 جنيها، وذلك وفقا لعدد السرعات.

- تراوح سعر مروحة سقف جروهي، ما بين 725 و900 جنيه، وفقا لعدد السرعات.

- تراوحت قيمة مروحة سقف بريفيكس بريموت كونترول ما بين 1300و1490 جنيها، وفقا للسرعات.

- مروحة من ماكسيل تبدأ أسعارها من 1600 جنيه.

- مروحة فريش 56 انش تبدأ من 950 حتى 1200 جنيه.

- تبدأ أسعار مراوح تورنيدو من 1200 جنيه.

- يبدأ سعر مروحة ستاند توشيبا من 880 جنيهًا.

- يبدأ سعر مروحة ستاند فريش من 580 جنيهًا.

- يبدأ سعر مروحة ستاند مودرن هوم من 500 جنيه.

- يبدأ سعر مروحة سقف جنرال تك من 570 جنيهًا.