أسعار التكييفات في صيف 2023.. اهرب من الحر

مع ارتفاع درجات الحرارة، يبدأ الاهتمام بالتكييفات وشرائها لتخفيف من حدة الشعور بالحرارة، ونعرض أسعار التكييفات في صيف 2023، وفق أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار التكييفات في صيف 2023

وتختلف أسعار التكييفات في صيف 2023، وفق سرعته وإمكانياته ونوعه:

تكييف شارب 1.5 حصان سبليت بارد مع خاصية الانفرتر والبلازما بسعر 21750 جنيه.

تكييف شارب سبليت 2.25 حصان بارد- انفرتر حراري بسعر 33 ألف جنيه.

مكيف هواء ديجيتال بارد من تورنيدو سبليت، بقدرة 2.25 حصان، خاصية سوبر جت، بسعر 22500 جنيه.

تكييف تبريد فقط ميشن MSMB1T-18CR من ميديا- 2.25 حصان، بسعر 20500 جنيه.

جهاز تكييف سبليت شارب 1.5 حصان فائق السرعة تربو، بسعر 16600 جنيه.

تكييف سبليت بارد فقط بنظام التربو من فريش، 2.25 حصان، بسعر 16870 جنيه.

تكييف هواء يونيون اير ساخن وبارد- حصان 1.5، بسعر 12700 جنيه.

تكييف تبريد فقط ميشن MSMB1T-12CR من ميديا، 1.5 حصان بسعر 12600 جنيه.

تكييف سبليت رقمي بارد بتقنية بلازما شيلد وقوة 1.5 حصان من تورنيدو، بسعر 13400 جنيه.

تكييف سبليت بروفيشنال تربو بارد فقط من فريش، ، 1.5 حصان، بسعر 11800 جنيه

نصائح لترشيد استهلاك التكييف للكهرباء

- عند تشغيل التكيف يجب إغلاق النوافذ حتى يعمل بكفاءة ويستهلك كهرباء أقل.

- يفضل تركيب التكييف في أماكن سهلة التهوية.

- يجب المواظبة المستمرة على تنظيف مرشح التكييف كل 15 يوما على الأقل.

التأكد من غلق التكييف بعد مغادرة الغرفة، لترشيد الاستهلاك الكهربائي.

- ضبط مؤشر التكييف على درجة حرارة لا تقل عن 25.

- شراء تكييف مناسب للمكان الذي سيتم تركيبه فيه.

- التأكد من توافر مراكز صيانة، وقطع الغيار اللازمة له حالة حدوث أي أعطال.

- التأكد باستمرار من تنظيف الفلتر الخاص به كل فترة لزيادة كفاءته.