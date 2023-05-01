أسعار التكييفات والمراوح 2023 في الأسواق.. مروحة السقف تبدأ من 999 جنيها

أسابيع قليلة تفصلنا عن الموعد الرسمي لفصل الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا في فصل الربيع يبدأ المواطنون الاستعداد لفصل الصيف بالبحث عن أفضل المراوح والتكييفات، والمفاضلة بين أسعارها لاختيار الأنسب لهم، من حيث الجودة والمميزات وتوفير استهلاك الكهرباء.

وتستعرض «الوطن» أسعار التكييفات والمراوح 2023، وفقا لما هو معروض بأسواق الأجهزة الكهربائية، ضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار اليوم.

أسعار التكييفات 2023 في الأسواق

وجاءت أسعار التكييفات 2023 في الأسواق كما يلي:

سعر تكييف شارب اسبليت 5 حصان بارد- ساخن، مزود بوضع توفير الطاقة أبيض اللون، 47 ألفا و870 جنيها.

سعر تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان، بارد - ساخن، انفرتر ديجيتال مزود بخاصية البلازما كلاستر لون أحمر، 20 ألفا و805 جنيهات.

سعر تكييف شارب اسبيلت 1.5 حصان، ساخن - بارد، أنفرتر، ديجيتال مزود بخاصية البلازما كاستر لون أسود، 20 ألفا و805 جنيهات.

سعر تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان، بارد - ساخن، أنفرتر، ديجيتال مزود بخاصية البلازما كاستر لون أبيض، 20 ألفا و450 جنيها.

سعر تكييف كاريير أو بتيماكس برو 1.5 حصان بارد فقط، 13 ألفا و535 جنيها.

سعر تكييف كاريير أو بتيماكس برو 4 حصان بارد - ساخن، 38 ألفا و775 جنيها.

سعر تكييف سبليت ديجيتال ميديا ميشن برو، بارد فقط - 2.25 حصان 17 ألفا و035 جنيها.

سعر تكييف فريش بروفيشنال تربو 1.5 حصان بارد، 12 ألف جنيه.

سعر كييف كاريير اوبتيماكس برو بارد ساخن سبليت بلازما - 2.25 حصان، 19 ألفا و945 جنيها.

أسعار المراوح 2023

وجاءت أسعار المراوح 2023 على النحو التالي:

سجل سعر مروحة سقف مع ريموت كنترول من بريفيكس، فضي سوبريم ‎999 جنيها

سجل سعر مروحة سقف جامبو من بريفيكس ‎1799‏ جنيه.

سجل سعر مروحة المطبخ والطرق الضيقة ‎1099‏جنيها.

سجل سعر مروحة سقف صاروخ بريكس 5 نجوم 999 جنيها.

سجل سعر مروحة حائط تورنيدو 18 بوصة، 4 ريشة، لون أسود 1310 جنيها.

سجل سعر مروحة استاند تورنيدو 18 بوصة، 4 ريشة، لون أسود 1680 جنيها.

سجل سعر مروحة حائط تورنيدو 18 بوصة، 4 ريشة، بريموت، لون أسود، 1480 جنيها.

سجل سعر مروحة حائط تورنيدو 18 بوصة، 4 ريشة، ريموت، لون أبيض، 1480 جنيها.

سجل سعر مروحة استاند تورنيدو 18 بوصة، 4 ريشة، ريموت، لون أسود، 2160 جنيها.