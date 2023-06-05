انقطاع الكهرباء عن مناطق في محافظة الإسماعيلية بسبب الصيانة

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في نطاق مراكز القنطرة شرق وغرب ومركز ومدينة الإسماعيلية بسبب أعمال الصيانة.

انقطاع التيار بسبب أعمال الصيانة

وأعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم في بيان رسمي انقطاع الكهرباء بسبب إجراءات الصيانة وخطة شركة القناة لتوزيع الكهرباء الموسعة خلال شهر يونيو، لرفع كفاءة عدد من المناطق، بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات.

وتضمنت أماكن انقطاع الكهرباء اليوم، عن منطقة معسكر القرش بحي أول الإسماعيلية ومنطقة نزل الشباب بالشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية وومنطقة أبو نجيب بدائرة مركز القنطرة غرب.

كما تضمنت انقطاع الكهرباء عن مناطق سكنية في قرى شرق البحيرات بمركز ومدينة القنطرة شرق ومنطقة كيلو 14 التابعة لقرية الفردان بدائرة مركز الإسماعيلية.

موعد انقطاع التيار الكهربائي

وبحسب بيان المحافظة، فإن انقطاع التيار الكهربائي تم التاسعة صباحا، ويستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وتشهد محافظة الإسماعيلية خلال شهر مايو، تنفيذ خطة مكبرة لأعمال الصيانة مع قرب فصل الصيف لرفع كفاءة الشبكات لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة