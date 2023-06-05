مؤسس «لا للمغالاة في متطلبات الزواج»: يجب تغيير العادات والتقاليد

قال المستشار عاطف ناصف، مؤسس مبادرة «لا للمغالاة في متطلبات الزواج»، إن المبادرة جاءت نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الزواج والمعيشة بشكل عام، بجانب مغالاة الأهالي في طلباتهم لدرجة تشعر الشباب بالعجز، موضحا أن أهالي قرية «اتريس»، في الجيزة، رحبوا جداً بتلك المبادرة.

يجب تغيير العادات والتقاليد

وأضاف مؤسس مبادرة «لا للمغالاة في متطلبات الزواج»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة « TeN»، أن هناك العديد من العادات والتقاليد المتعارف عليها التي يجب تغييرها مثل المبالغة في طلبات الأهالي سواء من طرف الزوج أو الزوجة، والتيسير على الشباب لإتمام الزواج بما يتوافق مع إمكاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، مشددا على ضرورة تغيير العادات والتقاليد فيما يخص تفاصيل الزواج.

خطورة وأضرار تلك العادات قد ظهر تأثيره بشكل كبير

وأكد مؤسس مبادرة «لا للمغالاة في متطلبات الزواج»، في مداخلته مع الإعلامية سلمى عادل، أن أضرار تلك العادات، ظهرت في الفترة الأخيرة بسبب الأحوال الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشباب وأن الهدف الأساسي من المبادرة هو تيسير الزواج على الشباب ومحاربة العادات الخاطئة المتعارف عليها بين الأهالي.