لأول مرة.. فقرة خاصة عن «السياحة الافتراضية» في «8 الصبح» على شاشة «dmc»

عرض برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، فقرة عن «السياحة الافتراضية» التي تضم «سياحة الميتافيرس»، اليوم، حيث من المنتظر أن تكون فقرة ثابتة في البرنامج الصباحي لأول مرة في الإعلام المصري، وتستضيف الصحفي خالد عمار، مؤسس مشروع الإعلام الافتراضي، ومستشار شبكة الصحفيين الدوليين بواشنطن.

اجراء جولات افتراضية لعدد من الأماكن السياحية

بدأ اللقاء بتعريف مصطلح «السياحة الافتراضية»، وإجراء جولات افتراضية لعدد من الأماكن السياحية والأثرية المصرية أبرزها الأهرامات، ومقابر خوفو، هذا فضلًا عن تقديم نبذة عن كيفية التجول افتراضيا في المعالم الأثرية المصرية.

استعراض أحدث نظارات الـواقع الافتراضي

وخلال اللقاء استعرض عمار، عدد من تجارب العالم عن هذه التقنية في الترويج للسياحة وتحقيق عائدات مادية كبيرة من خلال هذه المنصة، ودعا «عمار»، وزارة السياحة والآثار لإجراء جولات افتراضية عبر نظارات VR تطوف العالم بهدف الترويج للسياحة ومضاعفة إيرادات السياحة هذا فضلًا عن استعراض أحدث نظارات الـواقع الافتراضي.

وتقدم شاشة dmc باقة مختلفة من الفقرات عبر برامجها المتنوعة على مدار اليوم تحت إشراف الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس شبكة قنوات dmc، فيما يترأس تحرير برنامج «8 الصبح» الصحفي أحمد عبدالعظيم، وتقدمه أية جمال الدين، وأسماء مصطفى، وهبة ماهر، وداليا أشرف، ورحمة خالد، ويعرض على شاشة dmc على مدار الأسبوع.

وخالد عمار، أول صحفي متخصص في الواقع الافتراضي، ومؤسس مشروع الإعلام الافتراضي، هذا فضلًا عن إنشائه عدد من الاستوديوهات داخل الميتافيرس لعدد من الصحف والقنوات المصرية التي أجرها من خلالها حلقات تليفزيونية ولقاءات صحفية.