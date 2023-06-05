أسعار الذهب اليوم في 4 دول عربية.. منخفض بالسعودية

تشهد أسعار الذهب في السعودية انخفاضا طفيفا بقيمة 26.78 ريال سعودي، وسجل عيار 21 اليوم الاثنين 214.64 ريال سعودي، وعيار 24 سجل 234.15 ريال سعودي.

فيما سجل سعر الذهب عيار 23 في السعودية 224.39 ريال سعودي، وعيار 22 سجل 214.64 ريال سعودي.

سعر عيار 18 في السعودية

أما سعر الذهب في السعودية عيار 18 سجل 204.88 ريال سعودي وفقا لموقع «ويكي جيرمن»، فيما سجلت سعر أونصة الذهب اليوم في السعودية 7282.82 ريال سعودي.

أسعار الذهب في الإمارات

كما سجل سعر الذهب في الإمارات تراجعا طفيفا، إذ سجل الجرام من عيار 24 مبلغ 229.64 درهم إماراتي، أما عيار21 سجل في 200.93 درهم إماراتي، وعيار 18 سجل 172.23 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الكويت

وفي الكويت سجل عيار 21 مبلغ 16.84 دينار كويتي، وعيار 18 سجل 14.43 دينار كويتي، وسجل سعر كيلو الذهب 19245.61 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الأردن

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 39.9 دينار لجهة الشراء من المحلات، و38.2 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 لجهة الشراء 35.5 دينار، وعيار 24 عند 46.9 دينار.